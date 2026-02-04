logo pulso
Corre x tu Marca y ADERIAC entregan donativo a Bomberos de San Luis Potosí

Corre x tu Marca y ADERIAC entregan donativo a Bomberos de San Luis Potosí

Emitirían exhorto por sobre explotación de manto acuífero

El área de Vanegas-Real de Catorce vive una quiebra hídrica

Por Ana Paula Vázquez

Febrero 04, 2026 03:00 a.m.
A
Emitirían exhorto por sobre explotación de manto acuífero

La presidenta de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, Nancy Jeanine García Martínez, planteó la posibilidad de emitir un exhorto a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para revisar la sobreexplotación del acuífero Vanegas-Catorce y las concesiones otorgadas en la zona, luego de que Irasema Gavilán, investigadora de la UNAM, advirtiera que la región enfrenta una "bancarrota hídrica" y el acaparamiento del recurso por "millonarios del agua".

La diputada señaló que el tema no debe tratarse como un hecho aislado y lo vinculó con el Plan Nacional Hídrico y las reformas a la Ley de Aguas. Incluso planteó invitar al director de Conagua, Darío Fernando González para revisar el caso y dar seguimiento a la situación del acuífero.

"Es un proceso en el que de manera a lo mejor rápida o inmediata no se va a poder terminar con muchas de las problemáticas que existen de sobreexplotación. El tema y el no permitir actividades, incluso construcciones o desarrollos en zonas importantes de recarga, en zonas importantes en donde se esté quitando esa justicia o esa equidad del agua de la sociedad", mencionó la legisladora. 

Sobre los señalamientos de concesiones que favorecen a un sector específico, García Martínez indicó que ese punto debe trabajarse directamente con la autoridad federal. Afirmó que se revisan "miles y miles de concesiones" que, según dijo, fueron otorgadas de manera ilícita o incorrecta, y consideró que el Congreso puede exhortar para conocer a quiénes pertenecen y cómo operan.

La postura de la legisladora surge luego de que la investigadora Irasema Gavilán expusiera en Wadley, municipio de Catorce, que el acuífero presenta un déficit anual de 7.9 millones de metros cúbicos y ha sido sobreexplotado principalmente por actores de la clase política y empresarial con concesiones destinadas a mega invernaderos, granjas y minería, mientras la población enfrenta escasez.

