Empresarios lamentan que haya “súper peso”

Andrés Sigler

slp@pulsoslp.com.mx

Empresarios dicen afectarle la disminución del valor de las remesas en base al peso fuerte, pues los productos son más caros, en primera por los altos impuestos de importación, así como la poca circulación del dólar actualmente.

Armando Reyes, presidente la Canacope, comentó acerca de esta situación, que aunque a muchas empresas locales no les afecta directamente esta situación, el efecto que causa en los comercios es alto puesto que todo depende del dólar y de la circulación de la misma moneda.

“Los negocios están muy mal, las ventas están muy bajas y es por lo mismo que no hay liquidez, no hay circulante, no hay movimiento de dinero. Al final seguimos dependiendo del dólar”, mencionó.

Los comerciantes locales esperan que las ventas suban por esta temporada en donde la mayoría de las personas reciben bonos y aguinaldos, haciendo que haya movimientos monetarios y así poder salir de la grave situación a la que se están enfrentando económicamente.