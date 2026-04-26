Empresarios y Alcalde Galindo agilizan entrega de licencias a negocios

En una mesa de trabajo con la Alianza Empresarial de San Luis Potosí, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó el arranque de un nuevo mecanismo de agilización administrativa para la expedición y refrendo de licencias de funcionamiento, con el objetivo de reducir cargas burocráticas, simplificar procesos y fortalecer la competitividad de los negocios en la Capital.

Durante el encuentro, el Presidente Municipal señaló que el administrativo recién puesto en funcionamiento elimina requisitos innecesarios y establece medidas inmediatas para hacer más eficiente la gestión de trámites, como parte de una estrategia integral de mejora regulatoria. Entre los cambios, se establece que diversos documentos dejarán de ser obligatorios para el refrendo, manteniéndose únicamente el Dictamen de Protección Civil Municipal como requisito anual indispensable.

El Alcalde destacó que esta decisión responde directamente a las solicitudes del sector empresarial y ya se encuentra en vigor tras su publicación en la Gaceta Municipal. Asimismo, adelantó que se impulsará su institucionalización mediante una iniciativa de reforma al reglamento correspondiente, con el propósito de garantizar procesos más ágiles, transparentes y permanentes.

En el diálogo abierto, Galindo Ceballos también atendió inquietudes de los empresarios sobre temas clave para el desarrollo de la ciudad, como el abasto de agua, la seguridad pública y el crecimiento urbano ordenado. Subrayó que actualmente la operación de los pozos se mantiene cercana al 100 por ciento, lo que ha permitido estabilidad en el suministro, además de avances en seguridad y en la agilización de trámites para nuevos proyectos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Presidente Municipal reafirmó que el sector empresarial es un aliado estratégico para el crecimiento económico de San Luis Capital, por lo que reiteró su compromiso de mantener mesas de trabajo permanentes, dar seguimiento a las propuestas planteadas y consolidar un entorno de certidumbre para

la inversión.

En la reunión participaron Imelda Elizalde Martínez, Presidenta de CANACINTRA y coordinadora de la Alianza Empresarial; Rodrigo Sánchez Espinoza, Presidente de IPAC; Leopoldo Stevens Pérez, Presidente de CMIC; Mauricio Mahbub Tamez, Presidente de CANACO; Graciela Zendejas, Presidenta de ADERIAC; Mónica Leticia Rivera, Presidenta de AMEXME; y Luis Fernando Lárraga, Presidente de CANADEVI, junto con representantes de COPARMEX, AMPI, CIRT y CANIRAC. Por parte del Gobierno de la Capital asistieron la Secretaria General, Ángeles Rodríguez Aguirre; la Secretaria Técnica, María Fernanda López Hermosillo; el Director de Comercio, Ángel de la Vega Pineda; y la Directora de Desarrollo Económico del Ayuntamiento, Korina Toro Reyna.