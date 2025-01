Empresas se amparan vs. nuevos impuestos

El presidente del Consejo Empresarial Potosino, Héctor D’Argence Villegas, comentó que sí hay empresas afiliadas que ya se están asesorando para ampararse contra los nuevos impuestos estatales de 2025, los cuales consideró una carga grave para el sector productivo y que no aplicará a todos por igual.

“Más impuestos para las empresas y para la clase media es algo gravísimo. El gobierno no ha entendido que el motor de la economía es la empresa y la clase media. Son quienes contribuyen a hacer dinámicos los mercados y generan la riqueza del país. Los nuevos impuestos no hacen más que generar una contracción de la economía y que haya reajustes obligados en los empleos”, declaró el líder empresarial.

Consideró que en 2025 habrá grandes retos para el empresariado potosino, además de incertidumbre por las políticas que desplegará Donald Trump en Estados Unidos a partir de su toma de protesta como presidente en temas económicos, de migración, lucha contra el narcotráfico, etcétera.

También la invasión de productos chinos causa incertidumbre y crea un ambiente en el que el anuncio de más impuestos no hace más que generar una presión aún mayor.

Al Consejo Empresarial Potosino le preocupa que los impuestos no se apliquen a organizaciones sociales que han hecho del comercio informal un gran negocio y que, por otro lado, el impuesto “verde” a las emisiones contaminantes aún no esté claro en cuanto a cómo se va a recaudar y a qué proyectos específicos se destinará la recaudación, aspectos en los que el gobierno estatal no ofreció respuesta alguna.

En este sentido, hay empresas que ya están consultando con despachos jurídicos.