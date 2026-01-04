logo pulso
Protestan en SLP contra intervención de EU en Venezuela

Protestan en SLP contra intervención de EU en Venezuela

SLP

En 2025, registran 2 policías asesinados

Incidencia de bajas cayó con respecto a 2024: Causa en Común

Por Jaime Hernández

Enero 04, 2026 03:00 a.m.
A
En 2025, registran 2 policías asesinados

Hasta el 19 de diciembre pasado, dos elementos de corporaciones policiacas del estado o de los municipios fueron asesinados en San Luis Potosí, reportó la agrupación Causa en Común, lo que implica una significativa reducción con respecto a 2024, cuando los elementos policiacos caídos sumaron siete.

En su Registro de Policías Asesinados que elabora cada año, la organización indicó que, de acuerdo a monitoreos periodísticos que realiza, este año murieron violentamente 336 elementos policiacos de las corporaciones de los tres niveles de gobierno, lo que representa un aumento de 8 por ciento con respecto al año anterior.

Sinaloa ocupó el primer lugar, con 46 bajas, seguido de Guerrero, con 37 y Guanajuato, con 36.

Los dos asesinatos registrados por Causa en Común en San Luis Potosí ocurrieron en la parte final del año.

De acuerdo a la información, en el primer caso, la víctima fue un policía municipal de Ciudad del Maíz. El reporte señala que el 20 de septiembre, una patrulla que estaba estacionada frente a la comandancia de ese municipio fue atacada por desconocidos. En el vehículo estaban dos agentes. Uno de ellos murió y el otro, quedó gravemente herido.

El otro caso ocurrió el 11 de noviembre y, a diferencia del anterior, en éste, la víctima no estaba en activo.

El oficial caído era parte de la Guardia Civil del Estado. Transitaba, en su día franco, por calles de la colonia Satélite de la capital potosina cuando fue abordados por desconocidos que viajaban en dos motocicletas, que le dispararon varias veces.

La incidencia de víctimas de ataques a policías en San Luis Potosí disminuyó en 2025 con respecto a 2024, año en que Causa en Común documentó siete ataques mortales.

