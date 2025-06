En duda, perfil del director de la Normal

Mientras que el bloqueo del plantel de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado (Becene) persiste, sin vistas de arreglo, académicos de la institución cuestionan el modo “exprés” con que le fueron reconocidas al nuevo director de la institución, Manuel Guel Rodríguez, una jornada de 40 horas de labor, requisito que debe cumplir para ocupar el cargo, y que académicos señalan que no ha cumplido y la autoridad educativa le reconoció de manera presuntamente indebida.

En entrevista, Sofia Iyali Téllez Villalobos, profesora investigadora de medio tiempo, titular B, de la Becene consideró que el cumplimiento de ese requisito le fue creado de manera “muy extraña” a quien el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) designó como director.

La académica indicó que mientras que la mayoría de los académicos participan en concursos para lograr unas cuantas horas, pero consideró que el nuevo director es muy joven y no cuenta con los méritos de quienes ya han hecho carrera.

La docente explicó que lleva 14 años de servicio en la institución y sus tiempos los ha venido ganando de manera lenta y progresiva, mediante rígidas evaluaciones por oposición. Por eso, indicó, causó sorpresa el anunció que hizo el lunes Guel Rodríguez de que cumplía ese requisito.

“El profesor ha participado en los concursos, pero se nos hace muy extraño que haya obtenido 40 horas en tan poco tiempo... Me pongo como ejemplo, porque en mi caso he obtenido de una hora o de dos horas, a veces 5 horas, o tengo que realizar una serie de interinatos, para que se me puedan otorgar o basificar más adelante”, indicó.