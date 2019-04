Hasta ahora parece como si no fuera a ocurrir nada con la situación desastrosa en la que quedaron las finanzas municipales por herencia del gobierno municipal anterior, pero si no se investigan asuntos como un fraude tan original con la nómina municipal, quedaría en entredicho el papel del Fiscal Anticorrupción, porque le perjudicaría en toda su carrera e incluso como abogado, consideró el ex integrante del Consejo de Directores del Frente Cívico Potosino, Eduardo Martínez Benavente.

Explicó que el papel del fiscal anticorrupción está en entredicho, puesto que se le considera una persona seria y un profesional del derecho, pero al aguantar alguna instrucción ya sea del Fiscal General o del propio Gobernador del Estado, de que no se haga nada, sería en perjuicio de toda su carrera como abogado.

Dijo que pocas veces se había detectado un fraude tan ingenioso de esa cuantía para un municipio y para las arcas municipales, porque las observaciones y los documentos que presenta el tesorero municipal Rodrigo Portilla Díaz son indubitables.

En el fraude tienen una enorme responsabilidad las fiscalías y la Auditoría Superior del Estado y la Auditoría Superior de la Federación para proceder de inmediato, y sobre todo ahora hay actores nuevos dentro de esas operaciones fraudulentas, donde por supuesto se encuentra en ellas el ex tesorero municipal ahora diputado Jesús Emmanuel Ramos Hernández y el ex oficial mayor Noé Lara Enríquez.

Dijo que si no van a sancionar, entonces que de plano el Gobierno del Estado se defina en el sentido de que son intocables, para que entonces quienes han encontrado los fraudes no sigan insistiendo.

Dijo que lo más importante es que reaccione la sociedad civil, porque ni los partidos políticos ni los diputados están haciendo ningún pronunciamiento y ninguna gestión para que esto se investigue y se haga justicia.