En la época torancista 260 policías resultaron no confiables... y aún laboran en la corporación

260 elementos policiacos no aprobaron sus evaluaciones de Control y Confianza desde el 2013 y 2014, pero no fueron dados de baja en su momento por la anterior administración estatal, declaró Jaime Ernesto Pineda Arteaga, Secretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE). "Lo que tenemos que hacer ahora, es firmar un convenio con el Centro Estatal de Evaluación, Control y Confianza, para que esos policías se vuelvan a evaluar y si reprueban, entonces ya no se podrá hacer más", consideró. Dijo que aunque la ley es muy clara, la anterior administración no actuó en su momento, evaluando nuevamente o dándolos de baja. Aseguró que actualmente San Luis Potosí, se encuentra en el lugar 16 en la expedición de certificado único policial, debido a que la ley exige que tienen que certificar a los elementos policiacos.

El titular de la SSPE no descartó que a algunos de esos policías que no salieron aptos se les pueda dar una oportunidad, "existen casos específicos de elementos que no pasaron sus pruebas de control y confianza, a quienes se les podrá brindar una segunda oportunidad, pero habrá situaciones en las que definitivamente tendrán que ser cesados".