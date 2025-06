En partidos "no es hacer lo que se me ocurra": Galindo sobre revés a Sara Rocha

Al respecto de la anulación de elección de Sara Rocha Medina como dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el alcalde Enrique Galindo Ceballos consideró que la resolución del Tribunal Electoral del Estado (TEESLP) responde al menoscabo de derechos de los militantes que impugnaron el proceso.

Si bien, el edil capitalino se mostró reacio a dar comentarios al respecto, sí señaló que la mencionada resolución tiene un origen democrático, pues da la razón a militantes que denunciaron la violación de sus derechos.

"Los partidos no son más que instituciones políticas en un marco jurídico, no es solo hacer lo que se me ocurra, tiene implicaciones jurídicas y es lo que sucede".

Sin embargo, señaló que actualmente no se considera priista, pues continúa en su proceso para impugnar su expulsión del partido. Añadió que a pesar de esta situación consideró que el PRI es una buena institución.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mencionó que hasta el momento no ha elegido otro partido político, "ahora me manejan como independiente, y eso me agrada porque no tengo atadura, el PRI es un buen partido, yo solo impugne lo mío defendiendo los derechos de la militancia de cualquier partido".