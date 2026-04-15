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En Pozos, cinco pipas fueron inmovilizadas por "picteleo"

Por Leonel Mora

Abril 15, 2026 03:00 a.m.
A
En Pozos, cinco pipas fueron inmovilizadas por "picteleo"

Ya suman cinco pipas inmovilizadas en lo que va del año por personal de Protección Civil de Villa de Pozos como resultado de los operativos de vigilancia y prevención de la práctica conocida como "picteleo", la cual está prohibida por los riesgos que implica tanto para vendedores como para usuarios del gas LP.

Los dos casos más recientes fueron detectados en plena cabecera municipal de acuerdo con el titular de la dependencia municipal, Miguel Ángel Llanas Texón, quien lamentó que existen empresas gaseras cuyos operadores insisten en incurrir en dicha práctica, contraria a la normatividad vigente.

El funcionario pidió a las y los ciudadanos de Villa de Pozos, así como a comerciantes de diversos giros, a rechazar el surtimiento de gas LP por medio de picteles, ya que esto conlleva riesgos de sobrepresurización de tanques, fugas de gas e incluso explosiones.

También solicitó que se denuncie a los operadores de gaseras que incurren en el picteleo, denuncia que puede ser de carácter anónimo al teléfono de Protección Civil: 444 809 25 48. Por el bien de la comunidad.

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