En riesgo, zona cañera por sequía

La sequía en la Huasteca afecta a unas 94 mil hectáreas de cultivo de caña, lo que pone en riesgo el ingreso de miles de personas en esta zona del estado, advirtió el diputado federal morenista Antoli´n Guerrero Ma´rquez, quien exhortó al gobierno y al Congreso del Estado a promover acciones para atender las consecuencias del estiaje.

En un comunicado, el legislador federal de origen vallense, indicó que la zona afectada abarca los cuatro ingenios azucareros que manejan la caña azul: el Plan de Ayala, con sede en Ciudad Valles; el Plan de San Luis, en el ejido de La Hincada; el Alianza Popular, en Tamasopo; y el de San Miguel, en El Naranjo.

El diputado advirtió que esta situación impactaría gravemente la economía regional, pues señaló que en el caso del municipio Ciudad Valles, 70 centavos de cada peso provienen de la zafra, y gran cantidad de las cepas que se plantan están secas; “no tienen el tamaño suficiente como para poder tener el cultivo”.

De continuar este escenario, alertó que la próxima temporada, “muy probablemente” uno o dos ingenios no puedan realizar la zafra, que, mencionó, se adelantó de enero de 2024 a noviembre próximo.

El diputado abundó que, de no haber cosechas, miles de familias huastecas no tendrán ingresos, pues de sus cultivos cada año se generan empleos, y ahora ya no se podrá contar con ellos.

Por esa razón, Guerrero Ma´rquez pidió al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y a los diputados locales solidarizarse y promover acciones para atender las consecuencias de la sequía.

Desde el Congreso federal, indicó el diputado federal, se gestionaría la simplificación de trámites de la Comisión Nacional del Agua para que los campesinos de esa región puedan perforar pozos profundos y facilitarles apoyos financieros ante la emergencia hídrica.