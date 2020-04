En SLP durante la fase 3 no se van a agregar nuevas medidas, sino que se se van a volver más estrictas: Lutzow

Miguel Lutzow, director de Salud Pública enfatizó que en San Luis Potosí, tras la declaratoria de la fase tres, no se van a agregar nuevas medidas, sino que se se van a volver más estrictas. "No podemos darnos el lujo, ceder ni volvernos flexibles, si no guardamos las medidas de sana distancia, alguien de su familia se puede enfermar, o él mismo, dentro de ocho, 15 días, cada vez hay más gente enferma".

Dijo que quienes sean detectados con coronavirus dentro de ocho días ya portan el virus, ya lo están incubando y ya pueden contagiar a otras personas.

Declaró que nuestra vida ya no será igual, "mientras el virus esté circulando y tenga esa capacidad de afectar a las personas habrá medidas que tendrán que ser permanentes, lavado de manos, distanciamiento social, el contacto social habrá que valorarlo dependiendo de los niveles de transmisión" y agregó que en el resto del año "no hay un escenario donde digamos ya no hay casos y se acabó el problema, eso no va a suceder".

Enfatizó que la única medida útil es mantenerse en casa.

Recordó que en Estados Unidos tienen entre 30 y 35 mil enfermos diarios y cerca de siete mil requieren hospitalización, en España o Italia fueron hasta 10 mil diarios. "Esa es la fase tres, la realidad que vamos a enfrentar en los próximos días".

Agregó que la fase cuatro sería la de recuperación.