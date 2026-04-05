En Soledad de G.S. bloquean la calles por falta de agua

Los inconformes señalaron que llevan varios meses sin el servicio y, pese a las solicitudes realizadas al Interapas

Habitantes de las colonias Molinos 1, 2 y 3, así como de Villas del Morro en Soledad de Graciano Sánchez, bloquearon la calle Negrete y la bajada al bulevar Río Santiago, en ese tramo, para exigir el suministro de agua potable.

Los inconformes señalaron que llevan varios meses sin el servicio y, pese a las solicitudes realizadas al Interapas, no han obtenido una respuesta satisfactoria.

Además, denunciaron que tampoco reciben apoyo mediante pipas, mientras que los recibos continúan llegando de manera puntual, situación que ha llevado a muchas familias a dejar de pagar ante la falta de solución.

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Indicaron que el problema se ha agravado debido a que pipas particulares ofrecen el servicio a costos elevados, mientras que aseguran las unidades del gobierno estatal y municipal no distribuyen el agua de manera equitativa, sino de forma selectiva.

"Por parte de Interapas no nos mandan pipas, y las del gobierno del estado y municipio solo abastecen a quienes ellos deciden; condicionan el apoyo. Para muchos vecinos ya es insostenible seguir comprando agua, creemos que esto se ha convertido en un negocio", reprocharon.

Asimismo, criticaron que, mientras este día se inauguró un nuevo parque acuático por parte del gobierno estatal, cientos de colonias tanto de Soledad como de la capital enfrentan severos problemas de desabasto.

Debido al inicio de la Feria Nacional de la Enchilada, advirtieron que mantendrán el bloqueo en esta vialidad que conecta con la cabecera municipal como medida de presión para ser atendidos por las autoridades.