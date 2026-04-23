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En Soledad detectan gaseras que no cumplen con medidas de seguridad

Por Flor Martínez

Abril 23, 2026 03:00 a.m.
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En Soledad detectan gaseras que no cumplen con medidas de seguridad

Debido al riesgo que implica el servicio que prestan, la Dirección de Protección Civil Municipal de Soledad,reforzará las inspecciones en las gaseras ubicadas en el municipio, luego de detectar que algunas no cumplen de manera integral con las medidas de seguridad. Además, se mantiene vigilancia para evitar la práctica de "picteleo".

El titular del área, Martín Bravo Galicia, informó que durante las supervisiones se identificaron irregularidades, como la falta de mantenimiento en los sistemas de control vehicular y el uso de llaves caducas, por lo que hizo énfasis en la necesidad de corregir estas condiciones para prevenir incidentes.

El funcionario señaló que la dependencia dará seguimiento puntual al estado de las estaciones, con el objetivo de que los propietarios cumplan con la normativa vigente, cuenten con documentación en regla y mantengan actualizados sus protocolos de seguridad.

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