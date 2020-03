"En teoría", exdiputados devolverán $4.2 mdp

De acuerdo con la organización civil Ciudadanos Observando, cuatro ex diputados locales del PRI y cuatro de Acción Nacional deberán devolver 4.2 millones de pesos sustraídos del erario a través de la empresa fantasma "Sistema de Comercialización Nava, S. A. de C. V.", la cual fue etiquetada como "definitiva" por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Los ex legisladores usaron facturas de esa firma empresarial para justificar gastos durante la Legislatura 2015 – 2018. Ciudadanos Observando refiere que, al declararse como "definitiva" la inexistencia de la empresa, todas sus facturas emitidas quedan sin validez ni soporte legal, por lo que, en teoría, los involucrados deberán reintegrar el dinero a las arcas públicas, además de que la Fiscalía Anticorrupción deberá investigar para deslindar responsabilidades.

El texto de Ciudadanos, publicado en su sitio web oficial, detalla que la dirección fiscal de la empresa fantasma es Nereo Rodríguez Barragán 1114 Interior 1, colonia Del Valle, San Luis Potosí, S. L. P. En ese lugar opera una escuela de manejo de nombre Drive Now.

Los socios son Sergio Muñoz Castillo y Martín Fermín Nava Castillo, quienes también aparecen como socios de otras dos empresas fantasmas: Asesores y Consultores Potosinos Especializados MUNA S. C., y Consultoría de Excelencia Empresarial Perrier S. C. (utilizadas también por ex diputados).