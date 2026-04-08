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En vilo organización de transportistas por alza al diésel

Por Martín Rodríguez

Abril 08, 2026 03:00 a.m.
A
En vilo organización de transportistas por alza al diésel

Aunque la gasolina nunca regresó a 10 pesos por litro, el diesel ya se "cotiza" a 30 pesos (no hay un centavo para devolver porque no existe la moneda) y aunque cara, la gasolina Premium se mantiene desde hace semanas a precios que rondan por centavos hacia arriba o hacia abajo los 24 pesos por litro y sin embargo, ya hay cargas impositivas insostenibles, advirtió Rafael Hernández Montalvo, delegado de la Asociación Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC).

En un recorrido por la ciudad capital, se pudo constatar que los operadores de algunas gasolineras apagan display de precios ubicado en la torre promocional de la marca, como ocurre en el caso de la Avenida Juárez y su cruce con la calle Rivapalacio. De manera tímida colocan un letrero que se refiere al precio de 23 pesos con 99 centavos por litro de gasolina.

Precisó que en todas las gasolineras del Estado hay un problema similar, e incluso en las carreteras el precio varía mucho, pero solo por centavos, es decir, el precio nunca bajó.

Recordó que ya había un acuerdo de la Presidencia de la República con los gasolineros, en el sentido de que la gasolina no subiría más allá y sin embargo, aunque se mantiene en un precio similar a los 24 pesos, tal parece que los gasolineros optaron por subir el precio del diesel para compensar. 

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Dijo que incluso los transportistas valoran determinar qué tan costeable es el transporte, porque nada más se les está manteniendo y se les está dando atole con el dedo. "Los pleitos entre los transportistas, es mantener el trabajo aunque se gane un poquito, pero ese poquito te lo quitan en impuestos o en las mordidas de la Guardia Nacional o de la Guardia Civil Municipal".

Dijo que en realidad fue el propio gobierno quien perdió el control de los precios sobre el diesel, y eso de alguna manera va a llegar a un límite con los transportistas, que están expuestos a que sea insostenible la actividad económica.

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