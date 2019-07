Encarecimiento del aguacate no ha afectado las ventas en SLP: Olivares

En San Luis Potosí no hay escasez de aguacate, pero sí se tiene el producto a costo elevado, reconoció el presidente del Patronato del Centro de Abastos, José Luis Olivares Robles quien confió en que el precio se regularice en un plazo no mayor a 15 días.

De momento el precio por kilo de este fruto se mantiene alrededor de los 85 pesos, y se espera que en cuanto dé inicio la temporada de producción, el costo se regularice y no supere los 45 pesos por kilo.

"El producto no se puede sustituir con otro, el aguacate no lo sustituyes con nada, a pesar del encarecimiento la gente sigue consumiendo este producto, no ha bajado el consumo por el precio", manifestó.

Señaló que la exportación de aguacate es lo que propicia que el producto se mantenga escaso en algunas entidades, aunque no es el caso de San Luis Potosí.