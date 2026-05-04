Enferman potosinos por altas temperaturas
Las temperaturas registradas e impulsadas por la ola de calor de la semana pasada provocaron algunas afectaciones entre la ciudadanía de San Luis Potosí, pues, aunque de forma generalizada no hubo aumento de males intestinales algunos padecimientos sí reportaron incrementos parciales.
Según el informe semanal del boletín epidémico federal sobre enfermedades infecciosas y parasitarias, precisó un alza del 31 por ciento de fiebre tifoidea en lo que va del 2026, en comparación con el mismo período del 2025.
Lo mismo sucedió con la categoría de otras helmintiasis (infección parasitaria provocada por gusanos conocidos como helmintos), dado que el aumento correspondió al 29 por ciento, complementó.
No obstante, en cuanto a infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas la entidad potosina confirmó un decremento del 7 por ciento en la misma relación temporal. Los datos subrayaron sobre la intervención de cinco personas con un cuadro vinculado a la exposición continua a las altas temperaturas.
