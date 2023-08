Enfrentarán escasez de agua 151 colonias, casi el 70 % de la población en la capital potosina (VIDEO)

Debido a la falta de agua en la presa San José, la cifra de colonias que enfrentarán escasez de agua en la capital potosina aumentará de 111 a 151, pues se sumarán 40 más a las que ya habían resultado afectadas por la falta de abasto de líquido procedente de El Realito, advirtió el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos.

Detalló que ello significará que entre 60 y 70 por ciento de los ciudadanos de la capital potosina resultarán afectados por la falta de agua y se buscará suministrar mil 500 litros de agua dos veces por semana a cada familia.

Calculó que 340 mil habitantes batallarán por la falta de agua, lo que calificó como una cifra muy fuerte.

Recalcó que aunque la presa San José es pequeña, es una fuente de abasto importante y subrayó que dicha presa dejará de enviar agua en los próximos 3 o 4 días.

Recordó que el 26 de junio El Realito dejó de bombear 460 litros por segundo, 100 de los cuales llegaban a la planta de Los Filtros, mientras que otros 180 litros llegaban a esa misma planta desde la presa San José.

Mencionó que de las 111 colonias afectadas por la falta de suministro de El Realito, algunas recibían agua de la presa San José, pero ahora que esta última también se quedará sin agua, se acentuarán las afectaciones y se sumarán otras 40 colonias que directamente recibían agua de San José.

Comentó que ni Soledad ni Cerro de San Pedro resultarán afectadas.

Subrayó que la capacidad de procesamiento en Los Filtros es muy buena, pero ahora ya no hay agua.

El alcalde enlistó que las principales fuentes de agua para la capital potosina son El Realito, que dejó de suministrar 460 litros por segundo; la presa San José, que ya no enviará los 200 litros por segundo que solía aportar y los pozos, que son de los que ahora dependerán los capitalinos.

Las colonias que se suman a las afectadas son las ubicadas de la Zona Centro hacia Morales y en las zonas cercanas a la planta de Los Filtros.

Galindo Ceballos atribuyó la falta de agua en la presa San José a que dicho líquido se utilizó para compensar la que no envía El Realito, "por eso se acabó antes, no hay magia, ni truco (...) no esperábamos este nivel de afectación pero lo vamos a afrontar".

Dijo que apela más a la solidaridad de la ciudadanía que a la aplicación de sanciones.

Confió en que se arregle el ducto de El Realito y no se vandalice la infraestructura hidráulica o que se descompongan pozos como el de Villa antigua que surte a la zona poniente, de lo contrario la situación empeorará.

Dijo que como alcalde, considera que la situación es preocupante y que de acuerdo con los pronósticos del tiempo, este año se esperan entre 5 y 10 % menos lluvias, las cuales vienen retrasadas y se prevé que lleguen a mediados de agosto o en el peor de los casos, mediados de septiembre, pero reconoció que no hay una fecga de cuándo se resolverá la crisis.

Comentó que el acuífero subterráneo cuenta con suficiente agua pero ya está en proceso realizar un estudio para tener datos precisos y respecto al lirio en la presa San José, dijo que se debe respetar un espejo de agua para no generar un problema medioambiental con la flora y fauna que ahí habita.

Declaró que si las especies que viven en la presa mueren y llueve, el grado de contaminación sería alto y la potabilización saldría más cara, por lo que se debe respetar el medio ambiente.

Informó que las colonias afectadas son la Zona Centro, Hidalgo, San Pedro, Fuentes del Bosque, Colonia del Valle, Polanco, Los Ángeles, Tequisquiapan, Moderna, La Huerta, Amado Nervo, Las Garzas, Arboleda, Virreyes, Avenida, Jardines de la Ribera, Parque España, Valle de Bravo, Vistahermosa, Cuitláhuac, Las Águilas, Tangamanga, Jardín, Burócrata, Del Real, Estadio, Himno Nacional, ISSSTE, Jardines del Estadio, Alamitos, Independencia, Bolívar, Xicoténcatl, De la Rosa, San Miguelito Guadalupe León García, Ricardo Flores Magón, Villarrica y San Juan de Guadalupe.