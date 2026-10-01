Galindo decidirá en noviembre su rumbo para 2027

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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que será hasta noviembre cuando dé a conocer las decisiones personales que tomará en el ámbito político, al señalar que por ahora su prioridad sigue siendo cumplir con la responsabilidad para la que fue electo.

Enrique Galindo mantiene enfoque en administración y obras municipales

Indicó que continuará enfocado en la administración municipal y en la entrega de obras antes de abordar cualquier definición relacionada con el proceso electoral de 2027.

Galindo explicó que no quiere distraerse de sus funciones como presidente municipal ni fallarle a la ciudadanía que votó por él para gobernar la capital. Por ello, dijo que durante las próximas semanas seguirá concentrado en la ejecución e inauguración de proyectos de infraestructura, los cuales consideró su principal carta de presentación ante la población.

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Compromiso con coalición PRI-PAN y postura ante Morena

Aunque evitó adelantar decisiones concretas, reiteró que forma parte de la coalición política PRI-PAN que buscará competir en la próxima elección para la gubernatura. Señaló que más adelante deberán definirse los acuerdos internos sobre la forma en que participarán los distintos actores que integran ese bloque.

Respecto al nombramiento de Elí Cervantes como coordinador estatal de los esfuerzos de Morena, Galindo consideró positiva la definición realizada por ese partido y le dio la bienvenida a la contienda política. Afirmó que, en caso de coincidir en una futura competencia electoral, mantendrá una relación de respeto, diálogo y debate de ideas, además de ofrecer una actuación institucional hacia el Gobierno de México, al que Cervantes representa.

El alcalde también sostuvo que la eventual participación de Morena con su propio proyecto no debilita a la coalición opositora, sino que podría favorecerla. Incluso consideró que un escenario con varias fuerzas compitiendo podría dar ventajas a su bloque político.

Añadió que la decisión de Morena debe analizarse dentro de una estrategia nacional más amplia, vinculada a las definiciones que ese partido realiza en otras entidades del país, por lo que estimó que el movimiento beneficia más a la coalición que a otras aspiraciones rumbo a la elección estatal.