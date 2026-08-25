Enrique Galindo llama a panistas a seguir unidos

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Luego del altercado registrado durante el foro interno "Voces por la Capital" del Partido Acción Nacional (PAN), el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, hizo un llamado a la unidad de la militancia y minimizó las versiones sobre quiénes habrían provocado los incidentes que derivaron en la suspensión momentánea

del encuentro.

El evento, en el que participaron 11 de los 14 aspirantes a la coordinación municipal panista, terminó entre empujones, golpes y reclamos de algunos asistentes inconformes con el proceso interno. Posteriormente, la senadora Verónica Rodríguez Hernández señaló que presuntos integrantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) habrían sido identificados por militantes como responsables de generar el conflicto.

Al respecto, Galindo Ceballos consideró que este tipo de situaciones forman parte de los riesgos de abrir espacios de diálogo político, aunque destacó que el foro pudo realizarse y concluir. "Lo importante es que dialogaron, el foro se llevó a cabo y terminó bien", expresó, al tiempo que reiteró su respaldo al PAN, partido al que dijo tenerle aprecio y agradecimiento.

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El alcalde señaló que ha conversado con algunos de los actores involucrados y afirmó que, más allá de determinar quiénes participaron en los disturbios, lo relevante es que la etapa de foros se completó. Confió en que de este proceso surgirá el mejor perfil para encabezar la candidatura panista en la capital y sostuvo que los hechos deben servir para fortalecer la cohesión interna del partido.

Sobre las críticas relacionadas con una presunta falta de piso parejo en la contienda interna, Galindo rechazó que existan ventajas para algún aspirante. Argumentó que el proceso está regulado directamente por el Comité Ejecutivo Nacional del PAN mediante una plataforma nacional que, aseguró, opera con reglas claras y sin intervención de actores locales. "No comparto que haya piso disparejo, porque simplemente nadie tiene el control de las plataformas", afirmó.