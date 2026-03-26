Entrada a "Dinoasis" rondará los 300 pesos

El precio para ingresar al centro de diversiones acuático "Dinoasis", antes denominado Splash, ubicado al interior del parque Tangamanga 1, tendrá un costo que oscilará entre los 300 por persona.

Así lo informó el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, que complementó que la inauguración está prevista para el próximo 4 de abril, día en que se celebrará el Sábado Santo o Sábado de Gloria.

Precisó que habrá acceso controlado a las instalaciones del centro acuático, en aras de evitar sobrecupo y condiciones de riesgo para los asistentes. Complementó que se otorgarán mil accesos gratuitos a personas de escasos recursos y posteriormente se pondrá a la venta el boletaje para la población en general, a través de una aplicación digital.

Al respecto el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona consideró que la tarifa de acceso es razonable, toda vez que lo recaudado servirá para el mantenimiento de las instalaciones y cubrir la nómina de los trabajadores.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En contraste al anuncio oficial, Cambio de Ruta mantiene acciones para que se transparente el proceso de rehabilitación del complejo, pues considera que habrá afectaciones por el uso de agua e impacto ambiental en zonas arboladas.