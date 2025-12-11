Entrega alcalde capitalino la pavimentación de Prolongación Rinconcito

Durante la edición 428 del programa Capital al 100, el presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, cumplió su compromiso con vecinas y vecinos de la colonia Mártires de la Revolución, al entregar la segunda etapa pavimentada de la calle Prolongación Rinconcito, que anteriormente era de terracería.

El alcalde destacó que la obra representa una mejor calidad de vida para las familias de la zona, al brindar mejores condiciones de movilidad. "Hoy estamos entregando una calle bonita que transformó el entorno de la gente, en donde niñas y niños se van a desarrollar mejor", expresó el Presidente Municipal para añadir que en el primer trimestre del año siguiente se concluirá la pavimentación del tramo restante, con el que se complementará un circuito completo.

El Presidente Municipal mencionó que la pavimentación de calles que anteriormente eran solo terracería, como en este caso, es la obra más emocionante de todas, ya que cambia la vida de los niños y adolescentes. Instruyó también colocar boyas en esta vialidad para reforzar la seguridad vial de los habitantes del sector.

Los trabajos realizados por elAyuntamiento incluyeron carpeta asfáltica, nuevas banquetas, rampas para personas con discapacidad y sustitución de las líneas de drenaje. Además, se realizaron labores de limpieza, el diagnóstico para alumbrado táctico y rehabilitación de espacios comunes, con miras a cerrar el circuito vial completo el próximo año.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí