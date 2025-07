Entrega de apoyos no se deja en manos de "esquizofrénicos": Medina

CIUDAD VALLES.- El alcalde David Medina asistió hoy en evento de inauguración de una base de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) con una playera guinda y preguntó: "está bonita, ¿no?".

El edil señaló que no podía hablar sobre el tema de las despensas que repartirá el Tecmol (José Luis Romero), pues expresó que no sabe nada sobre eso y que él es el más gallardista de San Luis Potosí.

Manifestó que la entrega de recursos no se puede dejar en manos de "esquizofrénicos, paranoicos y bipolares, pero no he dicho nombres", atajó.