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Entregan kits de menstruación a mujeres con discapacidad

La distribución, parte de una estrategia impulsada por la Instancia de la Mujer

Por Samuel Moreno

Abril 25, 2026 03:00 a.m.
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Entregan kits de menstruación a mujeres con discapacidad

En un esfuerzo por atender una necesidad poco visibilizada, el gobierno de Villa de Pozos inició la entrega de kits de salud menstrual dirigidos a mujeres jóvenes y con discapacidad, un sector que enfrenta mayores barreras para acceder a productos básicos y a información sobre el tema.

La distribución, que en esta primera etapa alcanzó a más de 20 beneficiarias, forma parte de una estrategia impulsada por la Instancia de la Mujer en coordinación con el Centro de Justicia para las Mujeres y la asociación civil Juntos, con la intención de promover condiciones más dignas en el manejo de la menstruación.

De acuerdo con la autoridad municipal, los apoyos fueron canalizados principalmente a mujeres de entre 15 y 29 años, así como a personas con discapacidad, con el objetivo de atender a grupos que suelen quedar fuera de este tipo de programas y que, en muchos casos, enfrentan limitaciones económicas o de acceso a servicios.

Durante la entrega, la presidenta concejal, Paty Aradillas, señaló que este tipo de acciones surgen de la necesidad de atender problemáticas cotidianas que impactan directamente en la calidad de vida de las mujeres, por lo que aseguró que se mantendrá una política con enfoque de género para ampliar este tipo de apoyos.

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Por su parte, personal del Centro de Justicia para las Mujeres destacó la importancia de impulsar alternativas como la copa menstrual, al considerar que su uso no solo representa un ahorro a largo plazo, sino que también contribuye a romper estigmas en torno a la menstruación y a fomentar una cultura de mayor información y apertura sobre la salud femenina.

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