Escuelas no registran casos de golpe de calor

El titular de la Dirección de Educación Municipal del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Joel Ramírez Díaz, informó que hasta el momento, no se han registrado casos de golpes de calor ni afectaciones relacionadas en los planteles educativos municipales.

El funcionario explicó que, ante las altas temperaturas, se han aplicado medidas preventivas como la reducción de actividades al aire libre, especialmente en escuelas que no cuentan con techumbre.

Detalló que tanto las actividades deportivas como los eventos cívicos se limitan durante las horas de mayor intensidad solar.

Asimismo, señaló que se promueve de manera constante la hidratación entre el alumnado. Indicó que, aunque muchos estudiantes llevan su propia agua, los planteles también cuentan con puntos de abastecimiento mediante garrafones, de acuerdo con las posibilidades de cada escuela.

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Ramírez Díaz subrayó que, si bien no se dispone de equipos sofisticados, se mantiene la atención en las recomendaciones emitidas por el sector salud, con el objetivo de prevenir cualquier riesgo y proteger a la comunidad escolar durante la temporada de calor.