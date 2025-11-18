"Eso es no tener madre": Gallardo sobre detenidos del caso Jorge Eduardo
Criticó a los tres acusados de robar un vehículo y ultimar al egresado de la UASLP
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona criticó con dureza a los tres jóvenes detenidos por el robo de un vehículo y el asesinato de su propietario, al afirmar que “eso es no tener madre” y que, por la gravedad del caso, no recuperarán su libertad.
Señaló que uno de los implicados tenía oportunidades reales, una barbería bien montada, becas y apoyos, además de un historial positivo. Aun así —dijo— decidió reunirse con otros para delinquir y terminar con la vida de un universitario (Jorge Eduardo Dávila).
“Tenía buenos tenis, buena ropa, una peluquería que no cuesta tres pesos abrir… y todavía él y sus cómplices fueron y cometieron ese delito. Eso es no tener madre”, expresó.
Gallardo contrastó ese perfil con alguien que delinque por necesidad. “Si hubiera sido una persona que no se dedica a nada, que no tiene escuela, que es vagabundo, que quería dinero… tal vez su intención era llevarse un pan a la boca”.
El mandatario lamentó que “ese día se perdieron cuatro vidas”: la del joven universitario asesinado y la de los tres implicados que, aseguró, “echaron a perder su vida para siempre porque no van a salir de la cárcel”.
