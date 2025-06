Especial | Lucharán 16 mil por un lugar en la UASLP

La cuenta regresiva para el examen único de conocimientos para ingresar a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) ha iniciado y miles de aspirantes repasan, casi a marchas forzadas, un temario que, en no pocos casos, ha causado desconcierto por sus diferencias respecto a los contenidos de evaluaciones anteriores.

El examen estandarizado que se aplicará el próximo 4 de julio sigue generando inquietud entre las y los aspirantes, ya que, aunque se trata de una evaluación de conocimientos de nivel medio superior como en años anteriores, por primera vez se aplicará bajo un esquema unificado para todas las carreras, lo que ha generado dudas sobre su pertinencia con respecto al perfil de ingreso de cada licenciatura.

Ayer, se recogieron algunos testimonios de jóvenes que buscan lograr un espacio en la Universidad, aunque, tradicionalmente, la institución sólo puede inscribir a menos de la mitad. En el proceso de 2024, hubo 14 mil 626 aspirantes de los cuales, 7 mil 278 fueron admitidos, es decir, el 49.76 por ciento. Este año, las solicitudes pagadas fueron 16 mil 082. Un incremento de 9.95 por ciento respecto al ciclo anterior.

El próximo viernes 27 de junio, el Consejo Directivo Universitario (CDU) definirá cuántos espacios se podrán ofertar para el siguiente ciclo escolar.

Uno de los aspirantes consultados expuso que se inscribió a un curso de preparación al examen universitario desde el inicio del ciclo lectivo 2024 – 2025 del nivel medio superior, con asistencia sabatina. El temario con el que inició fue cambiado para ajustarse a los nuevos requerimientos de la UASLP, lo cual lo dejó desconcertado.

"Hay materias o conocimientos que no tienen mucho que ver con la carrera a la cual yo aspiro", fue su comentario. Sin embargo, el joven no pierde la motivación y se mantiene informado de todas las etapas del proceso y de la numeralia que maneja la Universidad en torno a sus mecánicas de admisión.

Otro testimonio, el de una joven, expuso: "Puedo decir que el proceso de admisión ha sido una mezcla de emociones: Desde el estrés por el examen, hasta la emoción de imaginarme ya dentro, estudiando lo que me apasiona. Me estoy preparando desde hace meses, desde febrero de este año, aproximadamente".

La aspirante narró que todos los días estudia un poco, realiza simulacros del examen y repasa áreas como matemáticas, español, biología y química.

"No ha sido fácil, pero tengo claro que esta es una oportunidad muy importante y no quiero desaprovecharla. Lo que más me ha costado es manejar la ansiedad. Hay mucha competencia y, aunque me esfuerzo, a veces me pregunto si será suficiente. Aun así, trato de mantenerme motivada pensando en que esta etapa, aunque difícil, es solo el inicio del camino".

"Mis expectativas son entrar a la carrera que elegí y, más allá del resultado, quedarme con la satisfacción de haberme preparado lo mejor posible. Ojalá pronto pueda decir que ya soy parte de la UASLP", concluyó.

El domingo 13 de julio será la fecha en la que más de 16 mil jóvenes vean coronados sus esfuerzos de preparación o deban considerar otra institución como segunda opción para continuar su preparación académica.