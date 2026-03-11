Establecen Día Estatal del Pueblo Guachichil

El Congreso del Estado aprobó declarar el 19 de julio como Día Estatal del Pueblo Guachichil, en reconocimiento a uno de los pueblos originarios que habitaron amplias regiones del actual territorio potosino antes de la colonización y cuya presencia histórica ha permanecido durante años con escasa visibilidad en los discursos institucionales.

Durante la sesión estuvieron presentes integrantes del pueblo huachichil, entre ellos Juan Eduardo Reina Ortiz, impulsor de la iniciativa. La medida fue avalada por el pleno con 23 votos a favor, una abstención y ningún voto en contra, tras la presentación del dictamen por parte del diputado Crisógono Pérez López, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

Durante la discusión se expuso que los huachichiles fueron uno de los grupos con mayor presencia territorial entre los pueblos chichimecas del norte de México. Investigaciones históricas citadas en el dictamen ubican su asentamiento en amplias zonas que hoy corresponden a Aguascalientes, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato y diversas regiones del actual estado de San Luis Potosí.

El documento también refiere que este pueblo desarrolló sistemas de movilidad, manejo del agua y aprovechamiento del entorno adaptados al desierto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí