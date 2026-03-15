Están elevadísimas, las rentas en Av. Carranza

La avenida Venustiano Carranza, uno de los corredores comerciales más emblemáticos de San Luis Potosí, mantiene rentas elevadas pese a una evidente caída en la demanda y al aumento de locales desocupados. Los precios mensuales de algunos inmuebles alcanzan hasta 50 mil pesos, mientras que otros espacios permanecen sin ocupantes.

Precios y oferta de locales comerciales

De acuerdo con anuncios vigentes y plataformas inmobiliarias, los locales comerciales se ofertan entre 29 mil y 45 mil pesos al mes, con inmuebles de mayor tamaño que llegan a 50 mil pesos. El precio promedio por metro cuadrado varía entre 200 y 220 pesos, según ubicación y características.

Cambios en el uso de locales y flexibilidad en rentas

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En contraste, los locales destinados a oficinas o servicios muestran mayor flexibilidad, con rentas de entre 10 mil y 15 mil pesos mensuales. Esta situación ha impulsado la reconversión de algunos espacios originalmente comerciales hacia giros de servicios profesionales.

Incluso hay opciones más accesibles, como un local de 33 metros cuadrados en Plaza Las Américas con renta de cuatro mil pesos mensuales. Sin embargo, carece de baño propio y los sanitarios son compartidos, limitando su uso a ciertos giros.

El resultado es un corredor comercial fragmentado: conviven rentas de élite, espacios de bajo costo y un número creciente de locales vacíos, reflejo de un mercado que ya no responde de manera homogénea y que comienza a marcar diferencias en la estructura comercial de la avenida.