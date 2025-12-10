Están gestando una tormenta perfecta: Ortuño

Se está gestando la tormenta perfecta para generar una crisis económica de mayores consecuencias, tanto por un alza salarial mal planeada, la reducción de horas de trabajo que se pretende que sea muy rápida, la permanente incertidumbre del fenómeno Donald Trump y la que ha generado la Ley de Aguas Nacionales, advirtió Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante, presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Agregó que hay una tremenda incertidumbre para los transportistas que están mandando mercancías por carretera hacia la frontera, hay un problema también con la decisión unilateral de calcular el salario mínimo para el año próximo y se junta la parte explosiva por el lado de la reducción de horas laborales que se reducirán a lo largo de 2026 y 2027.

Dijo que eso significa que lo que se está cultivando es una tormenta para la economía nacional y que está afectando a los transportistas, las cadenas de producción y a los sectores que finalmente han tenido que salir a las calles para hacer valer su opinión, como ha sucedido con los campesinos que se dedican al sector primario y que se manifestaron y los gobiernos deberían tener cuidado en escucharlos.

Observó que la informalidad es un reflejo de cómo está la situación en este país, hay un crecimiento de la economía totalmente nulo y la falta de infraestructura le ha pegado a la movilidad y hay desconexión por carretera y por ferrocarril.

