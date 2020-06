Estancadas y opacas, acciones contra violencia de género en SL

Se han estancado las acciones para erradicar la violencia hacia las mujeres, así como la aplicación, transparencia y eficacia de recursos y medidas de la Alerta de Violencia de Género (AVG), evaluaron académicas y feministas.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), hasta mayo pasado se reportan 12 feminicidios en la entidad potosina, la misma cantidad en referencia con igual período de 2020.

Urenda Queletzú Navarro Sánchez, profesora-investigadora en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UASLP, argumentó que, aunque el problema es multifactorial, éste se agravó con el confinamiento en el hogar, donde en ciertos casos la mujer afectada vive con el agresor.

"Al menos en el estado, en muchos de los casos se paralizó la atención a las mujeres y se redujo a que la atención fuera vía telefónica, y eso me parece que da la impresión: que no sea la única acción que se puede desplegar, porque desplaza a la atención presencial (...) no todos los municipios cuentan con servicios de atención a la violencia contra las mujeres", indicó.

Por separado, la activista Arely Torres Miranda, reclamó que la contingencia sanitaria por la Covid-19 ha invisibilizado las acciones en contra de las agresiones hacia las mujeres, pues la medida de restringir la movilidad e insuficiencia de ingresos económicos puede acentuar el fenómeno de violencia.

Aparte, Fátima Alvizo, feminista y defensora de Derechos Humanos, lamentó muchos de los programas estatales que obtuvieron recursos, los cuales fueron asignados a organizaciones civiles de forma "poco transparente" y que gastaron los mismos en balones de fútbol.

"Ha habido un gasto poco regulado y transparente, respecto a los recursos relacionados con la Alerta de Violencia de Género. Otro ejemplo son los recursos que se gastaron en ´campañas´ de reeducación como machos anónimos. La última vez que pedimos información por transparencia, se gastó medio millón de pesos", reprochó.