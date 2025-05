Estudiantes de robótica se preparan para competir en Houston

Lambot 3478, es un equipo de clase mundial. El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus San Luis Potosí, reconoció a sus estudiantes que por primera vez en la historia de México, pasaron a cuartos de final en el concurso mundial de robótica y llegar a la final de Houston TX

El equipo está integrado por 40 alumnos de la escuela preparatoria del Tec de Monterrey, quienes viajaron a Estados Unidos para participar en las diversas etapas eliminatorias del concurso de robótica, que se desarrolla bajo el auspicio de Ford Inspiration and Recognition of Science and Technology (FIRST).

Esta es una organización de origen estadounidense sin fines de lucro, que apoya a jóvenes para involucrarse en la ciencia y la tecnología, en un certamen que se celebra desde 1992 en el Manchester Memorial High School Gimnasium. Ellos llevaron un robot que moviliza piezas dentro de un entorno controlado para desarrollar actividades deportivas, tales como una especie de juego de básquetbol y donde participan únicamente los robots desarrollados por estudiantes de diferentes escuelas del mundo.