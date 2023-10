Eternizan juicio vs exalcaldesa de Villa Hidalgo

Se cumplieron ya nueve meses de la detención de la exalcaldesa de Villa Hidalgo, Eurídice N., y es fecha que no se resuelve el juicio por el fraude de 28 millones de pesos derivados de la venta de predios por 36 kilómetros de longitud para la carretera 57 de cuota, debido a la suspensión constante de las audiencias, informó el actual presidente municipal, Ismael Vázquez Rodríguez.

En entrevista, el alcalde explicó que si bien los procedimientos jurídicos de este caso van avanzando, aún no se establece una fecha para el desahogo de su juicio. “Lo que nos interesa a nosotros es que la exalcaldesa Eurídice N. pague los daños... ¿yo para qué la quiero ahí guardada?”.

Vázquez Rodríguez aseveró que van dos veces que se prorroga la audiencia a petición de la defensa, que está alegando que solicita nuevos elementos de investigación, como si no hubiera datos de prueba y no existiera el terreno y los elementos para demostrar la conducta fraudulenta. El presidente municipal recordó que también hay elementos de prueba en los usos que se dio al dinero de manera no justificada.

El entrevistado dijo que hasta ahora hay sólo dos audiencias en el historial, que han pospuesto la continuidad en el proceso, hasta por lo que se refiere a lo que dicen ellos que es la pretensión de ampliación de la investigación.

La exalcaldesa fue detenida por elementos policiales el 30 de noviembre del año pasado y el seis de diciembre, la Fiscalía General del Estado consiguió la vinculación a proceso como presunta responsable del delito de ejercicio indebido de funciones cometido al final de su administración.