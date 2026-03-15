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Evade San Luis Potosí la condición de sequía

Por Samuel Moreno

Marzo 15, 2026 03:00 a.m.
A
Evade San Luis Potosí la condición de sequía

Aunque el norte y noreste del país mantienen focos de sequía, San Luis Potosí permanece, hasta ahora, fuera de las zonas con afectaciones, de acuerdo con el más

reciente reporte del Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua, a través del Monitor de Sequía de México con corte al 28 de febrero de 2026.

El informe señala que el 7.4 por ciento del territorio nacional presenta sequía de moderada a excepcional (D1 a D4), lo que representa un ligero incremento de 0.5 puntos porcentuales respecto a la quincena anterior. A nivel nacional, el 86.3 por ciento del país no presenta afectaciones, mientras que el resto registra distintos niveles de sequedad, principalmente en regiones del norte.

En contraste, San Luis Potosí reporta 100% de su territorio sin afectación por sequía, con 0.0 por ciento en todas las categorías que van desde condiciones anormalmente secas hasta sequía excepcional. El monitoreo también indica que ninguno de los municipios potosinos presenta condiciones de sequía.

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