Evaluación al Legislativo no interesa a congresistas

"A mí lo que me interesa, es lo que mis representados piensen de mi trabajo", aseveró la diputada Paola Arreola Nieto, quien destacó en la evaluación de Congreso Calificado como de las peores calificadas.

La legisladora dijo ni siquiera estar enterada de la evaluación, pues desde temprana hora del lunes estuvo ocupada en diferentes reuniones, lo que le hizo imposible mantenerse pendiente de los resultados.

"No la he visto, como estuve en reunión desde las 8 de la mañana, la verdad no me he dado el tiempo de revisar este importante ejercicio de evaluación, pero al final soy una legisladora que ha estado trabajando cerca de la gente, he hecho un trabajo de campo importante, y he tenido buena respuesta de las personas que represento de Soledad de Graciano Sánchez y para mí eso es más relevante".

El legislador Rolando Hervert Lara reaccionó: "¡ya estoy cansado de esto! Y no por esta legislatura sino también por las anteriores, aquí hay un consejo ciudadano que se formó, a ellos les voy a pedir que realicen este tipo de funciones porque esto es engañar a la sociedad, no tengo el gusto de conocer a la persona, ni tengo nada en contra de la persona que realiza estas evaluaciones, ni cómo se llama, pero no me interesa".

Reprochó que en este tipo de evaluaciones se califique subir a la tribuna para decir cualquier cosa, pese a que esa no sea la función de los diputados. "Subirte a la tribuna y agarrarla para decir cualquier disparate y tontería no es la función de un diputado".