Ex tesoreros municipales piden no les digan ladrones

El tesorero municipal capitalino, Rodrigo Portilla Díaz reveló que ex tesoreros gallardistas escribieron cartas a la alcaldía actual para pedir que no se les llame "ladrones".

Pidió a los ex tesoreros gallardistas, que en vez de mandar ese tipo de cartas, que presenten las pruebas y desmientan que falta dinero en las arcas municipales, "y podemos presentar pruebas incluso del ex funcionario ahora regidor que se cobró una liquidación, cuando estaba especificado que los funcionarios no tenían por qué llevarse un bono de marcha".

Dijo que en el caso del ex tesorero y ahora diputado local, manda la carta sólo para formular esa petición, pero en ningún renglón explica nada acerca de quince observaciones revisadas a detalle, "de cada forma en la que se robaron el dinero de San Luis Potosí".

Comentó que en sus cartas, los ex tesoreros nunca explican que la alcaldía actual esté mal ni refutan con pruebas las acusaciones de saqueo de los fondos públicos en la época gallardista.