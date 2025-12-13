logo pulso
Excarcela gobierno a otras 200 PPL

Por Rubén Pacheco

Diciembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Excarcela gobierno a otras 200 PPL

Con la liberación este viernes de alrededor de 200 personas privadas de la libertad (PPL), el Gobierno del Estado de San Luis Potosí acumula la excarcelación anticipada de 716 internos en los últimos 

doce meses.

En la ceremonia realizada en la explanada del Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) La Pila, autoridades carcelarias otorgaron alrededor de 200 cartas a los PPL como parte del programa de excarcelación anticipada.

La administración suele llevar a cabo este tipo de medidas de reinserción social previo a las fiestas decembrinas, a fin de generar mayor sensibilidad entre la población penitenciaria beneficiada.

Para acceder a este beneficio, las mujeres y los hombres encarcelados deben de adherirse a esquemas de reinserción social y ser primodelincuentes de ilícitos menores, por ejemplo, robo sin violencia.

En la elaboración y determinación de procedencia de los expedientes participan la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) mediante la Dirección de Prevención y Reinserción Social, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), la Defensoría Pública del Estado y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV).

