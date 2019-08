Exhorta el IMSS a conocer planes de seguro voluntario

Para todas aquellas personas que no cuentan con seguridad social o desean seguir cotizando de manera volutaria para no perder sus semanas laboradas y tener la oportunidad de recibir una pensión digna, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) detalló que cuenta con Seguros Voluntarios para cada necesidad.

Así lo informó el Titular de la Jefatura de Afiliación Vigencia, Alberto Carrasco Bretón.

Para no perder las semanas acumuladas durante sus años laborales y poder solicitar una pensión al llegar a la cesantía, el IMSS cuenta con el seguro de Continuación Voluntaria, el cual puede ser adquirido por aquellas personas que fueron desempleadas y no alcanzaron a completar las semanas necesarias o bien aun no cuentan con la edad.

Diversos son los seguros que se pueden adquirir de forma voluntaria a través del IMSS, los cuales están adapatados de acuerdo a las necesidades de cada persona.

Algunos de ellos son: seguro de salud para la familia, seguro para trabajador doméstico, seguro para patrón persona física, trabajador independiente, trabajadores de administraciones públicas, entre otros comentó Carrasco Bretón.

De acuerdo a la modalidad adquirida, estos seguros pueden otorgar diferentes beneficios, tales como atención médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria y maternidad, entre otros, sin dejar de mencionar que cada uno de ellos cuenta con algunas restricciones que son aclaradas al momento de la contratación.

Finalmente, Carrasco Bretón, invitó a la población en general a conocer más de estos y otros beneficios a través del portal www.imss.gob.mx o la aplicación IMSS Digital; así mismo pueden acercarse a alguna de las cuatro subdelegaciones del IMSS, ubicadas en Av. Universidad 1200 y Av. Venustiano Carranza 1080 en la capital, Blvd. México Laredo 934 en Cd. Valles y una más en Blvd. Carlos Lasso 120 en Matehuala, y conocer más beneficios de éste y otros seguros voluntarios.