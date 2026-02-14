logo pulso
Exhortan a SEGE por caso de acoso en Rioverde

El Poder Legislativo pidió acciones inmediatas

Por Redacción

Febrero 14, 2026 09:00 p.m.
A
Foto de archivo

Foto de archivo

El Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado(SEGE) a atender el caso de acoso escolar contra una menor con discapacidad en el municipio de Rioverde.

La propuesta fue presentada por la diputada María Dolores Robles Chairez, quien solicitó dar seguimiento a la investigación, promover la reparación del daño y garantizar atención psicológica y educativa integral para la víctima, así como medidas que aseguren su reincorporación en condiciones seguras.

El exhorto también plantea implementar acciones de sensibilización dirigidas a personal directivo, docente y alumnado, con capacitación en derechos de las personas con discapacidad y detección de acoso indirecto o invisible.

La legisladora recordó que existen disposiciones como la Ley de Prevención y Seguridad Escolar del Estado y Municipios de San Luis Potosí y el Protocolo para la Erradicación del Acoso Escolar, que establecen la obligación de documentar y reportar cualquier indicador de riesgo.

