Exhortan a SEGE por caso de acoso en Rioverde
El Poder Legislativo pidió acciones inmediatas
El Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado(SEGE) a atender el caso de acoso escolar contra una menor con discapacidad en el municipio de Rioverde.
La propuesta fue presentada por la diputada María Dolores Robles Chairez, quien solicitó dar seguimiento a la investigación, promover la reparación del daño y garantizar atención psicológica y educativa integral para la víctima, así como medidas que aseguren su reincorporación en condiciones seguras.
El exhorto también plantea implementar acciones de sensibilización dirigidas a personal directivo, docente y alumnado, con capacitación en derechos de las personas con discapacidad y detección de acoso indirecto o invisible.
Desatienden acoso, abuso y hostigamiento en el ITSLP: alumnos
Se manifestaron este lunes con un bloqueo en la parte lateral de carretera a Rioverde
La legisladora recordó que existen disposiciones como la Ley de Prevención y Seguridad Escolar del Estado y Municipios de San Luis Potosí y el Protocolo para la Erradicación del Acoso Escolar, que establecen la obligación de documentar y reportar cualquier indicador de riesgo.
