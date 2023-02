Exigen a Galindo mejor infraestructura y más seguridad en Las Flores

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., febrero 19 (EL UNIVERSAL).- En el marco del "Domingo de Pilas" en la colonia Las Flores, el representante de la Junta de Participación Ciudadana de este lugar, Neftalí Guerrero Grimaldo reprochó públicamente al alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos que esta demarcación se encuentra "vilmente abandonada", asimismo, instó a Servicios Municipales a "ponerse a trabajar de verdad" y no solamente acudir a estos eventos "a cotorreársela y para que les pongan asistencia".

El ciudadano con micrófono en mano refirió que está comprometido con su labor de gestor de los colonos de Las Flores, con el fin de mejorar lo más que se puedan las condiciones en las que se encuentra, razón por la cual ha resultado incómodo para mucha gente; ya que constantemente está insistiendo en las obras que se necesitan ante diferentes instancias del ayuntamiento, tan es así que aseguró ha sido incluso amenazado.

Asimismo, puntualizó "hay demasiadas calles en donde no hay ni drenaje, ni pavimentación, ni siquiera postes de alumbrado, vino el señor Xavier Nava y lo poquito que estaba presentable lo dejó peor, solo vinieron a robarse las pilas de las lámparas solares, junto con el señor Carreras dieron arranque a la pavimentación de la colonia y nomás fueron para la foto, jamás regresaron".

Guerrero Grimaldo indicó que la gente de Las Flores ya está desesperada por las condiciones en las que viven, porque más allá de las condiciones deplorables de infraestructura también hay problemas de violencia, hay muchos niños con alguna discapacidad "y ni siquiera pueden transitar con su silla de ruedas si no está pavimentado".

Dijo además que prácticamente las tuberías que existían en el drenaje de la colonia ya están destruidas o funcionan mal, hay gente que ya sabe que cuando llueve sabe que tiene que taponar sus salidas del drenaje de sus casas porque se les van a inundar de aguas negras "aquí es la descarga pluvial de todo María Cecilia y de Ponciano Arriaga".

Hizo hincapié a Galindo Ceballos "ya es tiempo de que se hagan cosas serias, no solo un bacheo que no dura nada... la colonia está vilmente abandonada, el único que nos dio una manita de gato fue el señor Ricardo Gallardo Juárez, nos pavimentó 16 cuadras, pero la colonia es grande... las calles que conectan con las colonias vecinas son deplorables... me parece bien que vengan a visitarnos, pero que no se quede en eso, es tiempo de trabajar, que sean conscientes que la colonia necesita del apoyo de todos, de alumbrado público, de pavimentaciones, de puerta violeta, del DIF, de todo hace falta aquí".