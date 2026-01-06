Exigen a Interapas resolver fuga de aguas negras

De momento, el Ayuntamiento de Soledad no fijó postura sobre la renuncia del director general de Interapas, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, pero sí pidió el apoyo del organismo para resolver una fuga de aguas negras que afecta a residentes de la colonia Azáleas y que ayer generó una manifestación en este municipio.

Los afectados protestaron durante la mañana de este lunes 5 de enero en el cruce de las avenidas Valentín Amador y Los Pinos, hacia el suroeste del territorio soledense y exigieron la intervención inmediata de personal de Interapas para resolver una invasión de aguas residuales en su sector.

Agentes de la Dirección de Seguridad Vial y Movilidad de Soledad acudieron al sitio de la manifestación a hacer el abanderamiento respectivo y a canalizar el tráfico vehicular a rutas alternas en tanto se esperaba la llegada de representantes del organismo operador para definir soluciones a la problemática de fuga de aguas de desecho.

Podría ser este martes que el alcalde soledense Juan Manuel Navarro Muñiz fije postura respecto a la renuncia de Hernández Delgadillo a la Dirección de Interapas y en torno al perfil que debería suplir a este funcionario. El edil también deberá actualizar el tema de la salida de Soledad del organismo paramunicipal, asunto en el que ha dicho que 2026 será el año decisivo para concretar el plan.

