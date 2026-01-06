logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"Nunca lo vamos a olvidar": civiles relatan bombardeos en Venezuela

Fotogalería

"Nunca lo vamos a olvidar": civiles relatan bombardeos en Venezuela

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Exigen a Interapas resolver fuga de aguas negras

Por Leonel Mora

Enero 06, 2026 03:00 a.m.
A
Exigen a Interapas resolver fuga de aguas negras

De momento, el Ayuntamiento de Soledad no fijó postura sobre la renuncia del director general de Interapas, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, pero sí pidió el apoyo del organismo para resolver una fuga de aguas negras que afecta a residentes de la colonia Azáleas y que ayer generó una manifestación en este municipio.

Los afectados protestaron durante la mañana de este lunes 5 de enero en el cruce de las avenidas Valentín Amador y Los Pinos, hacia el suroeste del territorio soledense y exigieron la intervención inmediata de personal de Interapas para resolver una invasión de aguas residuales en su sector.

Agentes de la Dirección de Seguridad Vial y Movilidad de Soledad acudieron al sitio de la manifestación a hacer el abanderamiento respectivo y a canalizar el tráfico vehicular a rutas alternas en tanto se esperaba la llegada de representantes del organismo operador para definir soluciones a la problemática de fuga de aguas de desecho.

Podría ser este martes que el alcalde soledense Juan Manuel Navarro Muñiz fije postura respecto a la renuncia de Hernández Delgadillo a la Dirección de Interapas y en torno al perfil que debería suplir a este funcionario. El edil también deberá actualizar el tema de la salida de Soledad del organismo paramunicipal, asunto en el que ha dicho que 2026 será el año decisivo para concretar el plan.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Camioneros quieren cobrar 15 pesos "pa´ no quebrar"
    Camioneros quieren cobrar 15 pesos "pa´ no quebrar"

    Camioneros quieren cobrar 15 pesos "pa´ no quebrar"

    SLP

    Martín Rodríguez

    Advierten quiebra del transporte por alza de costos, dicen.

    Intentan asaltar a mujer en el Centro; hay detenido
    Intentan asaltar a mujer en el Centro; hay detenido

    Intentan asaltar a mujer en el Centro; hay detenido

    SLP

    Redacción

    El presunto agresor intentó amagar a una mujer con una réplica de arma de fuego.

    Reponen rejilla pluvial en 20 de Noviembre
    Reponen rejilla pluvial en 20 de Noviembre

    Reponen rejilla pluvial en 20 de Noviembre

    SLP

    Redacción

    Obras Públicas atendió un reporte ciudadano.

    Acusan colapso en Interapas y exigen auditoría tras renuncia de director
    Acusan colapso en Interapas y exigen auditoría tras renuncia de director

    Acusan colapso en Interapas y exigen auditoría tras renuncia de director

    SLP

    Redacción

    Diputado solicita al IFSE revisar finanzas y operación del organismo operador de agua.