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Exigen acciones concretas contra gusano barrenador

Azuara Yarzábal propone enviar exhorto a la Seder y al Senasica

Por Redacción

Abril 07, 2026 03:00 a.m.
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Exigen acciones concretas contra gusano barrenador

La diputada Frinné Azuara Yarzábal presentó un punto de acuerdo dirigido a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) del Gobierno Federal, para que, en el ámbito de sus atribuciones y de manera inmediata y extraordinaria, implementen un plan de emergencia para el control y erradicación del gusano barrenador del ganado en la región Huasteca. 

Este plan debe incluir la liberación masiva de mosca estéril, la provisión suficiente de insumos veterinarios, campañas de capacitación para productores y la contratación de personal técnico especializado.

También exhorta al Congreso de la Unión a que, en el ejercicio de sus facultades presupuestales, realice una revisión profunda y, en su caso, una ampliación urgente al presupuesto del Senasica para el ejercicio fiscal 2026, que permita revertir los recortes aplicados y dotar a la institución de los recursos humanos y materiales necesarios para hacer frente a esta y futuras contingencias sanitarias.

Exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos del Estado (Sedarh) a fortalecer, en el ámbito de su competencia y en coordinación con la federación, las acciones de prevención, vigilancia y control, mientras se materializan los recursos federales extraordinarios.

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Se solicita a las autoridades federales (Sader y Senasica) que les informen sobre el presupuesto ejercido en los últimos cinco años para la campaña contra el gusano barrenador, las acciones concretas realizadas en San Luis Potosí, y el plan a corto, mediano y largo plazo para recuperar el estatus sanitario que permita la reapertura del mercado estadounidense.

Asimismo, se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a gestionar, en coordinación con la Sader, un acuerdo sanitario de emergencia con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) que permita restablecer la certificación de zonas libres de gusano barrenador y reactive las exportaciones de ganado mexicano a la brevedad posible.

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