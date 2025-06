Exigen cambio de titular de la CEDH

Más de 50 personas integrantes del colectivo de búsqueda “Voz y Dignidad por los Nuestros SLP”, se manifestaron este sábado frente a la sede de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), para denunciar la falta de apoyo institucional y la omisión del organismo ante la crisis de desapariciones en el Estado.

Las familias reprocharon que la CEDH haya retirado fichas de búsqueda que fueron colocadas en el marco del Día de la Madre, acción que consideran un acto de revictimización y una muestra de la nula voluntad para defender los derechos de las víctimas y sus familiares.

Durante la protesta, se colocaron lonas, bordados, pinturas, carteles e intervenciones artísticas tanto en las paredes como en el suelo del edificio. A través de estas expresiones, las y los manifestantes recordaron que las personas desaparecidas no son sólo cifras, sino historias de vida que fueron arrebatadas y que sus familias siguen buscando con dignidad y resistencia.

“Nosotras prendemos veladoras porque no podemos ir al panteón. No nos han dicho que están muertos. Ellos viven hasta que nos demuestren lo contrario. Y mientras tanto, es nuestra responsabilidad buscarles y encontrarles. Si el Estado no lo hace, lo haremos nosotras”, declaró Edith Pérez Rodríguez, presidenta de Voz y Dignidad.

En el transcurso de la jornada, el colectivo reiteró su exigencia al Congreso del Estado para que destituya a Giovanna Argüelles Moreno como presidenta de la CEDH, al considerar que su gestión ha sido ineficaz frente a las múltiples denuncias presentadas. Señalaron además que su nombramiento. fue impuesto, pese a que organizaciones y familias de víctimas advirtieron que no contaba con las aptitudes para la dirigencia.

“Voz y Dignidad somos todos y todas, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Porque necesitamos acciones reales y autoridades que resuelvan y acompañen”, expresaron durante la protesta.