Exigirían a candidatos pruebas de confianza

No se trata de "guillar" a nadie, sino generar una reforma política eficiente donde, por ejemplo, que las y los aspirantes a presidencias municipales sean sometidos a exámenes de control y confianza, así como toxicológicos, planteó el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

Dijo lo anterior al ser cuestionado si dentro de tal modificación legislativa, el estado buscará establecer candados para evitar más casos como el de José Reyes Martínez Rojas, de la coalición "Sigamos haciendo historia" (Morena, PT y PVEM), candidato electo del ayuntamiento de Venado que se registró como mujer.

El mandatario estatal consideró que la elección de Martínez Rojas no se trató de un fraude, porque cada quien puede expresar como desea que se le dirijan, es decir, una mujer optaría por competir de una u otra manera.

En entrevista, consideró que luego del veto a la "Ley gobernadora" o "Ley esposa", todos los perfiles podrán competir en los diferentes cargos de elección popular de los próximos comicios.

Adujo que este tipo de medidas permitirían que San Luis Potosí no caiga en la misma situación de alcaldes vinculados con el crimen organizado –como sucedió en municipios de Jalisco-.

"Yo iría por un tema de cuidar que los perfiles que vayan a contender en las presidencias municipales, de rato no se conviertan en criminales. Eso creo que sería más loable. Hacer una buena reforma de control y confianza a quien quiera ir a los cargos de elección popular (...) y toxicológicos", remató.