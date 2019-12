Existen deficiencias en los SS: Médicos

Se observa "con mucha tristeza" la existencia de algunas deficiencias, no solo en la atención de parte de médicos, sino también en los equipos y la totalidad de los recursos en los hospitales de la Ssa, exteriorizó Marco Antonio Vázquez Rosales, presidente del Colegio de la Profesión Médica del Estado.

Este lunes se dio a conocer que, desde el año 2016 a la fecha, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió 19 recomendaciones a Secretaría de Salud de Gobierno del Estado (Ssa), en las cuales 17 personas fallecieron por una "inadecuada atención médica", la mayoría bebés recién nacidos.

Reportó que, al año, el Colegio recibe alrededor de 20 solicitudes de opiniones de la CEDH, de las cuales, dos terceras partes son favorables para los profesionales de la salud, que laboran en los nosocomios.

"A veces lo que fallaron fueron recursos, a veces lo que no hubo fue una ambulancia, que no está obligado a la existencia, por ejemplo, un Centro Salud no tienen ambulancias", comentó Vázquez Rosales.

Asentó que, aunque es compresible la situación emocional cuando los familiares pierden a un ser querido y se molestan con el médico, éste no lleva a cabo acciones dolosas como "si fuera un asesino", porque hay situaciones propias de la afectación del paciente ajenas a él.

El líder médico enfatizó que la mayoría de los asuntos solicitados por la CEDH para una opinión técnico-médica, se relacionan con hechos vinculados a gineco-obstetricia, cirugía general y traumatología.

Asimismo describió que, en cada caso abordado, el CPME toma en cuenta si la atención médica fue adecuada, oportuna, completa y eficaz. Por ejemplo, en el primer concepto, si se brindaron a los pacientes todos los medios que las unidades de salud pueden ofrecer.

"Este convenio (con la CEDH) trata de dar resultados objetivos e imparciales, porque aquí hay en juego un procedimiento que lleve a la terminación justa de la emisión de una recomendación, por parte de un organismo que se encarga de lo que denominamos procesos de justicia alterativa", expuso.