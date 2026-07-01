Exponen muestra sobre el toro de lidia

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El toro bravo no es nada más un animal sacrificado en una plaza de toros, sino que es toda una cultura de vida en los ranchos, haciendas, fincas y ganaderías.

Se le cuida durante muchos años y también merece un espacio para que se le represente en expresiones diferentes, aseguró el ganadero Manuel Labastida Aguirre, en la conmemoración de los 500 años de la tauromaquia en México.

Señala que la familia Labastida es la más antigua de todo México en criar ganado, lo hacen de manera continua desde 1888 y ahora forma parte de la historia del cuidado de los toros, que han traído también otros ganaderos al país.

La historia se cuenta en términos de cuidados especiales para becerros, vacas, novillos y toros, explicó.

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De esa historia, ganaderos y novilleros sacaron su lado artista y nombraron a San Luis Potosí como la capital del inicio de la ganadería mexicana de toros y para ese efecto montaron una exposición en el Museo Federico Silva, donde exhiben piezas de artes plásticas que representan la vida del toro en el campo.

En la exhibición de la historia participan once ganaderías de San Luis Potosí, Puebla, Guanajuato y Jalisco. Hay artistas y ganaderos de origen español y estadounidense, entre otros.

Las ganaderías que celebran van acompañadas de una exposición de artes plásticas que da cuenta de la vida del toro fuera de las plazas. Los artistas incluyen a ganaderos españoles quienes trajeron esculturas, pinturas y fotografías que da cuenta del trabajo de la crianza del ganado.

Jesús Torre, matador de toros, llevó sus propias piezas fundidas en bronce, que muestran la experiencia de alguien que tiene contactos de toda la vida con los toros y quien imagina, sueña y se emociona con los toros. El artista y matador tomó la alternativa desde 1985 y desde entonces no se ha parado.