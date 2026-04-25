Extenderían ciclovía de Carranza hasta Glorieta Bocanegra

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, señaló que su administración busca extender la ciclovía de avenida Venustiano Carranza hasta la Glorieta Bocanegra, como parte de un plan más amplio para conectar los distintos tramos existentes en la ciudad.

Explicó que el nuevo reglamento de tránsito se encuentra actualmente en la comisión correspondiente y en proceso de consulta, con la expectativa de que quede listo en alrededor de 20 días. Una vez que el Cabildo lo apruebe, se dará el banderazo para iniciar con el desarrollo y ajuste de ciclovías.

Sobre las vialidades contempladas, indicó que Carranza será una de las principales a intervenir, aunque subrayó que se busca "el justo medio" en su diseño. El plan general, dijo, contempla cerca de 34 kilómetros de infraestructura ciclista, incluyendo la rehabilitación de tramos existentes y la creación de nuevas conexiones.

En ese sentido, cuestionó la funcionalidad de ciclovías que no están articuladas: "¿de qué sirve la ciclovía hasta Tequis si no conecta con nada?", comentó. Por ello, la propuesta es enlazar Carranza con la Glorieta Bocanegra, después con Himno Nacional y más adelante con Calzada de Guadalupe, para conformar un circuito continuo.

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Respecto a si la ciclovía en Carranza se mantendría pegada a la derecha, respondió que el diseño aún no está definido, esto pese a que la NOM-004-SEDATU-2023 establece que las vías ciclistas se deben colocar en los carriles de la extrema derecha de la vía, por lo que se debe evitar su implementación en fajas separadoras o realizar cambios en sus disposición en diferentes tramos.

Ante esto el presidente municipal aseguró que se trabaja junto con colectivos ciclistas para determinar la mejor opción, buscando equilibrar el uso de la vía entre ciclistas, espacios de estacionamiento y la actividad económica de la zona, la cual dijo también es importante mantener.