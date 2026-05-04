Extraordinaria, primera edición de Feria del Taco

La Feria del Taco fue todo un éxito en San Luis Capital, consolidándose como uno de los eventos gastronómicos más concurridos del año, impulsado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos. Durante el sábado 2 y domingo 3 de mayo, la Alameda Juan Sarabia se convirtió en el eje del sabor, la convivencia familiar y la promoción de negocios locales.

Con una asistencia de más de 60 mil personas, el evento logró la venta de 1.6 millones de tacos en tan solo dos días, generando una derrama económica superior a los 20 millones de pesos. La participación de 50 taquerías y 220 taqueros permitió ofrecer una amplia variedad de estilos y sabores que conquistaron a los asistentes.

La Feria también destacó por su ambiente festivo y dinámico, con la realización de seis concursos que animaron al público, entre ellos el del "más tragón", donde un joven de 17 años logró consumir 17 tacos en 10 minutos, llevándose el reconocimiento entre los asistentes. Estas actividades fortalecieron el carácter familiar y atractivo del evento.

Este exitoso encuentro gastronómico fue organizado por la Dirección de Turismo Municipal, en coordinación con el Regidor Jorge Alberto Zavala, quienes impulsaron una iniciativa que no solo promovió la gastronomía local, sino que también fortaleció la economía y el turismo en la ciudad.

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