F. Chávez dice que no manejó recursos del proyecto Metrobús

Fernando Chávez Méndez, actual Secretario General del Ayuntamiento de San Luis Potosí, señaló que hasta el momento no ha sido notificado por la autoridad competente sobre una investigación respecto al manejo de recursos de la Red Metro, cuando estaba al frente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Esto luego de que recientemente se diera a conocer que por lo menos los expedientes de 19 exfuncionarios estatales, se encuentran bajo investigación derivada de un supuesto fraude financiero relacionado con el proyecto Metrobús realizado durante la administración de Juan Manuel Carreras.

Al respecto, el actual funcionario municipal, señaló en breve comentario que no ha sido notificado al respecto de ninguna investigación relacionada y que se mantiene tranquilo, puesto que no manejó recursos cuando estuvo al frente de la SCT.

“No tengo ninguna notificación, yo la verdad es que estoy muy tranquilo, porque yo no manejé recursos, yo soy una persona honesta y siempre me he dirigido de manera honesta, por eso estoy aquí y por eso estamos trabajando”, así lo señaló Chávez.

Cabe resaltar que el actual secretario del ayuntamiento capitalino, fungió como titular de la SCT estatal en el periodo de 2019 al 2021, lapso de tiempo en que se gestó el mencionado proyecto.